Kultusminister Christian Piwarz hat in seiner Regierungserklärung am Mittwoch erneut die dramatische Lage im sächsischen Bildungswesen verdeutlicht. Vor dem Landtag räumte Piwarz Versäumnisse in der Schulpolitik ein und kündigte Konsequenzen an. Der Freistaat habe es sich jahrelang geleistet, junge, gute Lehrer in andere Bundesländer ziehen zu lassen und werde nun von der Realität eingeholt.