Vor dem Kohle-Gipfel: Sachsen warnt und fordert

Vor dem Spitzentreffen zum Kohleausstieg am Mittwochabend in Berlin hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. Der CDU-Politiker betonte bei MDR SACHSEN, der Freistaat wolle seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Er werde dem Kohleausstieg aber nur dann zustimmen, wenn mit den zugesagten Investitionen vor dem Einstieg in den Ausstieg begonnen werde. In diesem Fall halte Sachsen sogar ein früheres Ende der Braunkohleverstromung als 2038 für möglich.