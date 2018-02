Sachsens Regierung hat ihren Zeitplan für die kommenden Monate beschlossen. Im Anschluss an eine einstündige Sondersitzung des Kabinetts informierten Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie sein Stellvertreter und Wirtschaftsminister Martin Dulig am Donnerstag über das Vorhaben, das wahlweise "100-Tage-Programm" oder "Sachsen-Plan" genannt wird. Beide hatten das Maßnahmenpaket bereits in der Vorwoche im Landtag präsentiert.