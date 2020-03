Sachsens Justizministerin Meier will "Hatespeech" gezielter verfolgen

Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) will die Strafverfolgung von Hassreden im Internet voranbringen. Im Gespräch mit MDR SACHSEN kündigte die Ministerin an, bis zum Ende des Jahres die entsprechend benötigten Mittel im Haushaltsplan zu verankern. Spezialisierte Staatsanwälte sollen künftig gegen Drohungen und Hass im Netz vorgehen. Die Koalitionspartner SPD und CDU würden das Vorhaben mittragen, so Meier. Im Koalitionsvertrag habe man sich bereits darauf verständigt, Personal aufzustocken.