Sachsen unterzeichnet "Gute-Kita-Vertrag" mit dem Bund

Sachsen will als fünftes Bundesland das "Gute-Kita-Gesetz" umsetzen. Kultusminister Christian Piwarz (CDU) und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) unterzeichneten am Donnerstag in Dresden die entsprechende Vereinbarung. Der Freistaat erhält von der Bundesregierung bis 2022 rund 270 Millionen Euro zur Qualitätsverbesserung in den Kindertagesstätten. Sachsen kann dabei selbst auswählen, wofür es das Geld ausgibt. Möglich sind etwa mehr Erzieher, die Förderung sprachlicher Bildung oder niedrigere Kita-Gebühren für Eltern. Auch Brandenburg, Bremen, das Saarland und Niedersachsen haben entsprechende Verträge mit dem Bund geschlossen.