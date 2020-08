Eckpunkte für künftigen Sachsentarif stehen

Die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb Sachsens soll einfacher werden. Dafür arbeitet ein sogenanntes Kompetenzcenter Sachsentarif seit Ende 2019 an der Entwicklung eines neuen Tarifs für Fahrten zwischen den Verkehrsverbünden im Freistaat. Zwei ehemalige Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums wechselten dafür unter das Dach des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO). Laut VVO benötigen die Fahrgäste aber noch Geduld, denn voraussichtlich erst 2023 wird der Sachsentarif eingeführt.

Vogtlandverbund, VMS und VVO - wer längere Strecken auf der Sachsenmagistrale fährt, braucht gute Orientierung im Tarifdschungel. Bildrechte: MDR/L. Müller

Die bisherigen reinen Bahntarife sollen durch den Sachsentarif ersetzt werden, der Bus und Bahn am Start- sowie Zielort integriert. Das würde die Reise innerhalb des Freistaates vereinfachen, wie ein Beispiel aus dem Kompetenzcenter zeigt: "Bisher benötigt ein Fahrgast, der beispielsweise von Augustusburg bei Chemnitz in die Dresdner Neustadt möchte, drei Tickets: ein Busticket zum Bahnhof nach Flöha, ein Zugticket bis Dresden und schließlich noch ein Straßenbahnticket", so Philipp Gebhardt vom Kompetenzcenter. "Zukünftig genügt ein Fahrschein." Dabei soll ein Ticketsortiment im Sachsentarif geschaffen werden, das Einzelfahrten und Tageskarten sowie Wochen- und Monatstickets beinhaltet.