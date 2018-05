Treffen in der Staatskanzlei Seehofer sichert Sachsen mehr Bundespolizisten zu

Sachsen soll noch in diesem Jahr 100 neue Bundespolizisten bekommen. Das sicherte Bundesinnenminister Horst Seehofer am Montag bei einem Treffen mit der sächsischen Landesregierung in Dresden zu. In den kommenden Jahren soll diese Zahl auf 250 steigen.

In der Hamburger Straße in Dresden soll ein Ankerzentrum entstehen. Bisher wird es als Erstaufnahmeeinrichtung genutzt. Bildrechte: MDR/xcitePRESS

Seehofer, Kretschmer und Wöller haben auch über die sogenannten Anker-Zentren gesprochen, in denen Asylbewerber bleiben sollen, bis über ihr Asylverfahren entschieden ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern hatte sich Sachsen bereit erklärt, sich an einem Pilotprojekt beteiligen zu wollen. Dieses soll in Dresden an die Erstaufnahmeeinrichtung in der Hamburger Straße angedockt werden und möglicherweise schon im September in Betrieb gehen. Sachsens Innenminister Roland Wöller erklärte, dass nicht mehr als 1.000 Menschen insgesamt dort untergebracht werden sollen.