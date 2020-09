Mehr Geld für Sportförderung in Sachsen

Sachsen will das Zuwendungsrecht für die Sportförderung verschlanken. Innenminister Roland Wöller (CDU) sagte in einer Regierungserklärung im Landtag, zudem solle der aktuelle Fördersatz von 50 Prozent erhöht werden. "Sachsen ist ein Sportland, Sport hat für viele eine emotionale Bedeutung", so Wöller. Trotz der Corona-Pandemie würden in diesem Jahr 24 Millionen Euro in den Bau und die Sanierung von Sportstätten fließen. Im vergangenen Jahr seien es 23,1 Millionen gewesen. "Bei der Förderung soll künftig nicht mehr auf vergangene Erfolge geachtet, sondern Potentiale analysiert werden", sagte Wöller.