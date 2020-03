Sozialministerin Köpping: Sächsische Städte könnten Flüchtlingskinder aufnehmen

Sieben deutsche Großstädte fordern von der Bundesregierung, die Aufnahme von Kindern aus den griechischen Flüchtlingslagern zu ermöglichen. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, dass vor allem den Kindern, deren Eltern in nicht mehr lebten oder die alleine in den Flüchtlingslagern untergebracht seien, geholfen werden soll. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete, dass die Erklärung vom niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) unterstützt werde und am Freitag veröffentlicht werden soll. Die Unterzeichner sind demnach die Oberbürgermeister von Köln, Düsseldorf, Potsdam, Hannover, Freiburg im Breisgau, Rottenburg am Neckar und Frankfurt (Oder).