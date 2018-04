Weniger gestohlene Fahrzeuge, weniger Einbrüche, die Grenzkriminalität sei gesunken: CDU-Innenpolitiker Christian Hartmann will den Fahndungsdruck weiter aufrecht erhalten, zum Beispiel die Videoüberwachung im Grenzraum, denn die Bekämpfung der Grenzkriminalität bleibe eine zentrale Aufgabe in der Zukunft.

Allerdings sollte uns die Entwicklung nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir den Druck aufrecht erhalten müssen, daher […] setzt sich meine Fraktion auch dafür ein intelligente Videoüberwachungssysteme an der Grenze zu implementieren, um hier entsprechend den Fahndungsdruck und die Verfolgung zu gewährleisten.

Allbrecht Pallas von der SPD, wie sein Koalitionskollege Hartmann ebenfalls Polizist, lobt die Arbeit der Polizei. Angesichts der angespannten Personalsituation sei die Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen nicht hoch genug einzuschätzen und ein Grund dafür, der Polizei zu danken. Auch bei den Auto-Diebstählen sei man auf dem Tiefststand von 2006 wieder angelangt. In den 1990er-Jahren lagen die Zahlen um ein vielfaches höher.

Wir haben nach wie vor den dritthöchsten Wert an gezählten Straftaten seit zehn Jahren und die Aufklärungsquote der Vorjahre.

Laut Statistik wurden weniger Autos in Sachsen gestohlen. Bildrechte: colourbox.com

Es sei eben nicht alles schön, so wie die Regierungsfraktionen es darstellten, warnt der AfD-Abgeordnete Sebastian Wippel. Es gebe, sagt Wippel, 72.601 Tatverdächtige und es gebe immer weniger deutsche Straftäter darunter. Bei einem Anteil von vier Prozent an der Wohnbevölkerung stellten Nichtdeutsche mehr als 28 Prozent der Tatverdächtigen. Kfz-Diebstähle seien in Sachsen zwar gesunken, meint AfD-Politiker Wippel, aber im Bereich des Landkreises Görlitz bzw. im Bereich der Polizeidirektion Görlitz um über 30 Prozent angestiegen.