"Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen": Gebäude in Leipzig werden orange angestrahlt

Heute wird der "Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen" begangen. In Sachsen finden dazu mehrere Aktionen statt, so auch in Leipzig. "Orange your City" - unter diesem Motto wollen in Leipzig verschiedene Frauenorganisationen auf das bedrückende Thema aufmerksam machen. Dazu werden das Neue Rathaus und andere Gebäude orange beleuchtet. Der Verein Frauen für Frauen ruft für 17 Uhr auf dem Burgplatz zum Gedenken an 13 Frauen auf, die in den vergangenen zehn Jahren in der Region durch männliche Gewalt ums Leben kamen.