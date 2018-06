Leidtragende des Unterrichtsausfalls sind die Schüler. So wie im Fall der Annen-Oberschule in Chemnitz. Dort fand für eine 7. Klasse fünf Monate lang gar kein Physikunterricht statt. Eltern hatten ihrem Ärger darüber öffentlich Luft gemacht. "Das ist beileibe kein Einzelfall. So etwas wird häufiger bekannt werden, weil die Eltern nicht mehr alles hinnehmen", erklärte Lehrervertreter Michael Jung. An anderen Schulen würden Unterrichtsstunden verkürzt oder es fallen in Fächern wie Ethik oder Sport einzelne Stunden in der Woche aus.