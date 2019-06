Überall nur "Kriminelle Ausländer"? - Pressemitteilungen der AfD-Fraktion Sachsen verzerren das Ausmaß

"Unsere Kinder müssen vor sexueller Gewalt besser geschützt werden" lautet der Titel einer Pressemitteilung der AfD-Fraktion Sachsen vom 28. Mai. Eine Forderung, die parteiübergreifend sicherlich jeder unterschreiben würde, doch der Text geht weiter:

Bildrechte: Screenshot AfD Sharepic "Deutsche Kinder sind mehrheitlich Opfer von sexueller Gewalt in Sachsens Freibädern [...] Das ergab die Kleine Anfrage (6/17508) der AfD-Fraktion. Fast 70 Prozent aller Täter, die unsere Kinder und Jugendlichen im Schwimmbad sexuell belästigt haben, sind Männer aus islamischen Ländern. […] Sie verweigern sich der Integration in unser Wertesystem und missbrauchen unsere Frauen und Kinder", heißt es in dem Pressetext, der mit einem sogenannten "Sharepic" garniert wird - einem Agenturfoto, das spielende Kinder im Freibad zeigt. Im Vordergrund steht Dr. Rolf Weigand, hochschul- und sportpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag.

Der Hinweis auf die "Kleine Anfrage (6/17508)" ist besonders interessant: diese Drucksachen-Nummer ist theoretisch für jedermann online recherchierbar im elektronischen Dokumentations- und Archivsystem (EDAS) der Verwaltung des Sächsischen Landtags. Doch dieses System ist in puncto Bedienerfreundlichkeit eben nicht für "jedermann" ausgelegt, sondern in erster Linie für Parlamentarier und Journalisten.



Dabei ist das Ergebnis höchst aufschlussreich: Rolf Weigand von der AfD-Fraktion hatte nämlich keineswegs nur nach "Sexueller Belästigung in Schwimmbädern" gefragt, sondern nach sämtlichen Sexualdelikten in Sportstätten - also Turnhallen, Sportplätzen, Hallen- und Freibädern in Sachsen.



Dementsprechend umfangreich fällt die Antwort des Sächsischen Innenministeriums aus auf diese parlamentarische Anfrage: 16 Seiten lang ist das Dokument, mit dem das Innenministerium fristgemäß auf diese Anfrage antwortet, davon 14 Seiten Tabellenanhänge.

MDR SACHSEN hatte diese Tabellen noch am Tag der Veröffentlichung der AfD-Pressemitteilung statistisch ausgewertet. Demnach sind im Sinne der Fragestellung der AfD-Fraktion 79,7 Prozent der Tatverdächtigen Deutsche, bei 17 von insgesamt 28 verschiedenen Sexualdelikten inklusive "Gemeinschaftliche Vergewaltigung", "Vollzug des Beischlafs mit einem Kind", "Exhibitionistische Handlungen vor Kindern" und "Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen" sind sogar 100 Prozent der Tatverdächtigen Deutsche.