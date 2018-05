Die Zahl der Reichsbürger in Sachsen hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das geht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht hervor, den Verfassungsschutzpräsident Gordian Meyer-Plath am Dienstag in Dresden vorstellte. Demnach gehören der Reichsbürger-Szene 1.327 Personen an. Im Jahre 2016 waren es etwa 600. Die Szene habe nach wie vor Zulauf, so Meyer-Plath. Zudem sei deren Dunkelfeld noch nicht vollständig aufgeklärt. Daher rechne er auch weiter mit steigenden Zahlen.

Gordian Meyer-Plath, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, präsentierte am Dienstag den aktuellen Verfassungsschutzbericht. Bildrechte: dpa