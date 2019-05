Bei den Kommunalwahlen sieht das Farbenspiel in den Ergebnisgrafiken ein wenig anders aus. Hier dominiert bei den Abstimmungen zu den Kreistagen landesweit nicht das AfD-Hellblau, sondern überwiegend das CDU-Schwarz. Hier erhielt die Union in acht Landkreisen die meisten Stimmen, die AfD setzte sich in den Kreisen Görlitz und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an die Spitze (Zwischenstand vom 27.5.2019, 4:55 Uhr).

Dresden wählt grün, Leipzig links

Sehr unterschiedlich fällt das Ergebnis der Stadtratswahlen in den drei kreisfreien Metropolen Chemnitz, Dresden und Leipzig aus. In Chemnitz setzte sich die CDU als stärkste Kraft vor der AfD und der Linken durch. Insgesamt sitzen künftig Abgeordnete von zehn Parteien und Wählervereinigungen im Chemnitzer Stadtrat. Stabile Mehrheiten zeichnen sich hier ebenso wenig ab wie im Stadtrat von Dresden, wo erstmals die Grünen stärkste Kraft sind, vor CDU, AfD und der Linken (Zwischenstand vom 27.5.2019, 4:21 Uhr; 498 von 504 Gebieten ausgezählt). Auch in der Landeshauptstadt müssen künftig zehn Parteien und Wählervereinigungen miteinander verhandeln, um Mehrheiten für ihre Vorhaben zu erhalten. In Leipzig ist dagegen Rot-Rot-Grün eine Option. Hier hat die Linke trotz Verlusten die CDU als stärkste Kraft im Stadtparlament abgelöst, weil sie weniger verloren hat als die Union. An dieser zogen auch noch die Grünen vorbei. Die SPD landete hinter der AfD auf Platz fünf. Vier weitere Parteien und Wählervereinigungen zogen auch in den Stadtrat ein. Bildrechte: MDR SACHSEN

Parteien in vielen Gemeinderäten außen vor