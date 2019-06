Zweiter Wahlgang: Vier Orte stimmen über neue Bürgermeister ab

Auch in der Gemeinde Großpostwitz im Landkreis Bautzen tritt der amtierende Bürgermeister Frank Lehmann aus Altersgründen nicht noch einmal an. Da sich auch hier kein Kandidat im ersten Wahlgang durchsetzten konnte, findet am Sonntag der zweite Wahlgang statt. Die 2.267 Wahlberechtigten müssen sich nun nur noch zwischen zwei Bewerbern entscheiden. Laut einem Bericht der "Sächsischen Zeitung" treten Grit Heinrich und Marco Siering nicht noch einmal an.