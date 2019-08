Spitzenkandidat der sächsischen Linken: "Wir brauchen eine neue Gesellschaftsform"

Gebhardt sagte, es gehe nicht um Gleichmacherei, sondern um Chancengleichheit. Die Rahmenbedingungen müssten für jeden gleich sein. Und es müsse andere Produktions- und Eigentumsformen geben, bei dem Staat, Gesellschaft oder Kommune Dinge wieder selbst in die Hand nehmen. Es gebe ja schon jetzt solche Eigentumsmodelle. Bislang aber immer nur, wenn Unternehmen in eine Krisensituation geraten. Es sollten aber nicht nur Verluste sozialisiert werden, sondern auch Gewinne, so Gebhardt.