Debatte um Senkung des Wahlalters

In Sachsen haben sich Vertreter mehrerer Parteien für eine Senkung das Wahlalter für die Landtagswahl ausgesprochen. Auf Nachfrage des MDR plädierten SPD und Grüne dafür, dass schon 14-Jährige abstimmen dürfen. SPD-Generalsekretär Henning Homann verwies zur Begründung auf die Strafmündigkeit, die auch ab 14 gelte. Für die FDP sprach sich Listenkandidat Philipp Hartewig für das Wählen ab 16 Jahren aus. In dem Alter dürften junge Leute auch Testamente oder Ausbildungsverträge unterschreiben. CDU und AfD in Sachsen sind gegen eine Veränderung des Wahlalters bei der Landtagswahl. Beide Parteien argumentieren mit der Volljährigkeit, die als Kriterium gelten müsse.