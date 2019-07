Sachsentrend: Ministerpräsident Kretschmer gewinnt an Popularität

Die SPD verzeichnet deutliche Vertrauensverluste in allen abgefragten Politikbereichen. Zudem verlieren die Sozialdemokraten die Kompetenzführerschaft in ihrem Kernbereich an die Linke: nur noch jeder Siebte (15 Prozent, minus 7 im Vergleich zu 2018) traut der Partei zu, am ehesten für soziale Gerechtigkeit sorgen zu können. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK