43 Prozent der Wahlberechtigten in Sachsen sind älter als 60

Bildung? Sicherheit? Zuwanderung? Was entscheidet über den Ausgang der Landtagswahl in Sachsen? Auf jeden Fall das Alter, geht aus aktuellen Zahlen hervor, die der MDR-Polittalk "Fakt ist!" zusammengetragen hat. 43 Prozent der Wahlberechtigten sind demnach 60 Jahre oder älter. Die unter 30-Jährigen kommen gerade mal auf elf Prozent. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Jungen oftmals selbst um ihre Stimme bringen. Bei vergangenen Landtagswahlen ging nur jeder Dritte von ihnen an die Wahlurne.