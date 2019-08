Mehr als 1.000 Journalisten aus dem In- und Ausland zur Landtagswahl angemeldet

Das mediale Interesse an der Landtagswahl am kommenden Sonntag ist groß. Wie die Parlamentsverwaltung mitteilte, haben sich mehr als 1.000 Journalisten aus dem In- und Ausland für den Wahlabend im Landtag angemeldet. Vom Parlamentssitz aus werden Rundfunksender, Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften über die Wahlergebnisse berichten. Neben regionalen und nationalen Medienvertretern kommen auch Journalisten aus Tschechien, Italien, Dänemark, Russland, der Türkei und Japan.