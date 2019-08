Wahl-O-Mat knackt Nutzerrekord

Bisher haben mehr als 350.000 Menschen in Sachsen den Wahl-O-Mat zur Landtagswahl genutzt. Noch nie sei so häufig auf die Online-Entscheidungshilfe für Wähler zugegriffen worden, teilte die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung mit. Das zeige, dass der Freistaat vor einer entscheidenden Wahl stehe und die Bürger ein großes Interesse an Informationen hätten.