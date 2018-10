Vorwurf des Meineids: Frauke Petry muss vor Gericht

Frauke Petry muss sich wegen Meineides vor dem Landgericht Dresden verantworten. Die Anklage der Staatsanwaltschaft wurde bereits Anfang Oktober zugelassen. Das teilte das Gericht am Dienstag mit. Der damaligen AfD-Fraktionsvorsitzenden im Sächsischen Landtag wird vorgeworfen, im November 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtags unter Eid falsch ausgesagt haben. Ein Termin für den Prozess wurde noch nicht angsetzt. Er werde "jedenfalls nicht mehr in diesem Jahr beginnen", heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts.