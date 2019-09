Eins steht fest: Politik bleibt auch in Sachsen vor allem Männersache. 86 der 119 Sitze im sächsischen Landesparlament werden von männlichen Abgeordneten eingenommen. Der Anteil an Frauen - 33 an der Zahl - liegt deutlich unter einem Drittel (27,7 Prozent). Verglichen mit dem alten Landesparlament hat sich der Frauenanteil insgesamt ein wenig verringert. In der alten Legislaturperiode lag der Frauenanteil bei rund einem Drittel. Von insgesamt 126 Abgeordneten waren 43 weiblich - das waren 34,1 Prozent. Prozentual gesehen stellen im neuen Landtag die Linken die meisten Frauen (64,3 Prozent), die AfD die wenigsten (10,5 Prozent).

Ja. Sieht man sich allerdings das Alter der frisch gewählten Landtagsabgeordneten an, so ist die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen mit 42 Männern und Frauen am stärksten vertreten. Die U-30-Riege lässt sich mit den Linken-Politikern Marco Böhme und Anna Gorskih sowie den Grünen Valentin Lippman und Lucie Hammecke an einer Hand abzählen. Die jüngste Abgeordnete von ihnen ist Lucie Hammecke. Die 22-jährige Dresdnerin studiert Politikwissenschaft in Leipzig und will sich vor allem für den Klimaschutz einsetzen.