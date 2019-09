Sachsen-CDU: Kenia-Koalition nicht der "Optimalfall"

Die Grünen haben wiederholt erklärt, dass sie sich einer Koalition mit der CDU nicht verweigern würden. Der Bundesvorsitzende Robert Habeck machte am Montag aber deutlich, dass er von der sächsischen CDU in Gesprächen über eine Koalition Entgegenkommen erwartet. Damit diese zu einem "guten Ergebnis" kämen, werde die CDU "einige Aussagen kassieren müssen" und Lehren aus dem Wahlergebnis ziehen, sagte er. Die sächsische Spitzenkandidatin Katja Meier nannte den Ausbau der erneuerbaren Energien, Gemeinschaftsschulen und steigende Mieten vor allem in Dresden und Leipzig als große Themen - aber auch die Arbeit an einer "neuen politischen Kultur" im Landtag. Ihr Tandempartner Wolfram Günther betonte am Montag, mit dem "historisch guten Ergebnis" zufrieden zu sein. "Vor allem dass es gelungen ist in Ostdeutschland Direktmandate zu erzielen und das gleich in zwei Städten." Aus Leipzig ziehen zwei Direktkandidaten und aus Dresden einer in den Landtag ein.