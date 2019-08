Rechtswissenschaftler: Auch Satire muss sich Regeln unterwerfen

Was heißt das jetzt?

Nach meiner persönlichen Einschätzung überschreitet das persönliche Plakat die Grenze. Das Verfassungsgericht sagt, die Grenzüberschreitung muss im Wahlkampf deutlich und erheblich sein. Ich denke, dass dies in dem Fall mit dem Hakenkreuz gegeben ist. Ich glaube, das Plakat mit dem Hakenkreuz ist unzulässig, es handelt sich um verfassungswidrige Symbole - die Assoziationen überschreiten die Grenze des zulässigen Wahlkampfes.



Bei dem anderen Fall wäre ich mir nicht ganz so sicher, da geht es nicht um die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Da geht es um eine inhaltliche Frage. Da werden die Religion und auch der Ministerpräsident angegriffen. Beide Institutionen müssen im Wahlkampf schon auch etwas aushalten. Dieses Foto mit der nackten Darstellung und dem verlängerten Penis in Form einer Schlange hat auch einen politischen Aussagegehalt. Es ist ein Grenzfall. Ich denke, dass es die Grenze nicht überschreitet.