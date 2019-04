Linke wählt Rico Gebhardt zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl

Rico Gebhardt führt die Landesliste der sächsischen Linken zur Landtagswahl an. Auf einem Parteitag in Leipzig erhielt der Fraktionschef im Landtag 77,6 Prozent der Stimmen. 184 Delegierte stimmten mit Ja, 41 mit Nein, zwölf enthielten sich. Einen Gegenkandidaten für Platz 1 der Liste gab es nicht.

In seiner Bewerbungsrede griff Gebhardt die CDU scharf an. Die Union habe Sachsen in drei Jahrzehnten Regierung "in ein dichtes Netz von Baustellen verwandelt". Es funktioniere fast nichts mehr richtig. Er wolle für Gerechtigkeit und Gleichheit kämpfen. "Machen wir die Landtagswahl zur Abstimmung über Fortschritt und Zusammenhalt in Sachsen!", sagte Gebhardt zu seiner Wahl.