Kenia-Sondierungen in Sachsen ab Montag

CDU, Grüne und SPD wollen kommende Woche mit Sondierungen über eine Regierungskoalition in Sachsen beginnen. Wie die beteiligten Parteien am Freitag mitteilten, finden die ersten Beratungen am Montagnachmittag im Ständehaus in Dresden statt. Anschließend wollen demnach die Spitzenkandidaten Michael Kretschmer (CDU), Martin Dulig (SPD), Katja Meier und Wolfram Günther (beide Grüne) eine kurze Stellungnahme abgeben.