Der Streit um die abgehängten Wahlplakate der Satirepartei "Die Partei" geht in die nächste Runde. "Die Partei" hatte am Freitag die Ordnungsämter von Meerane, Bautzen, Glauchau und Plauen angeschrieben und sie aufgefordert, innerhalb von drei Werktagen die Plakate wieder aufzuhängen - mit unterschiedlichem Erfolg.

Landesgeschäftsführer Sebastian Cedel sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, aus Bautzen und Glauchau lägen bisher keine Atworten vor. "Die Partei" wolle diese Ämter erneut anschreiben. Mit dem Bürgermeister von Meerane gab es einen umfangreichen Briefwechsel. Alle acht Plakate werden von der Stadt Meerane wieder an den alten Plätzen angebracht. "Allerdings hat sich die Stadt einen kleinen Schildbürgerstreich erlaubt", so Cedel. "Wir haben gleichzeitig ein Schreiben erhalten, dass an diesen Plätzen keine Wahlplakate hängen dürfen und wir diese innerhalb von 24 Stunden an erlaubte Stellen hängen sollen."