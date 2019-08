Eines der Plakate zeigt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) über eine sächsische Landkarte gebeugt, in deren Mitte ein von Flammen umrandetes Hakenkreuz prangt. Hinter ihm ist Jörg Urban (AfD) abgebildet, der Kretschmer auf die Schultern fasst. An seiner linken Hand ist ein Siegelring mit einem Hakenkreuz zu sehen. Während die Stadtverwaltung Dresden auf Anfrage nicht gegen die Plakate vorgeht, wurden in Bautzen 18 Wahlplakate abgehängt.

Eines der Plakate zeigt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) über eine sächsische Landkarte gebeugt, in deren Mitte ein von Flammen umrandetes Hakenkreuz prangt. Hinter ihm ist Jörg Urban (AfD) abgebildet, der Kretschmer auf die Schultern fasst. An seiner linken Hand ist ein Siegelring mit einem Hakenkreuz zu sehen. Während die Stadtverwaltung Dresden auf Anfrage nicht gegen die Plakate vorgeht, wurden in Bautzen 18 Wahlplakate abgehängt.

Eines der Plakate zeigt Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) über eine sächsische Landkarte gebeugt, in deren Mitte ein von Flammen umrandetes Hakenkreuz prangt. Hinter ihm ist Jörg Urban (AfD) abgebildet, der Kretschmer auf die Schultern fasst. An seiner linken Hand ist ein Siegelring mit einem Hakenkreuz zu sehen. Während die Stadtverwaltung Dresden auf Anfrage nicht gegen die Plakate vorgeht, wurden in Bautzen 18 Wahlplakate abgehängt. Bildrechte: Christian Essler

Die Satirepartei "Die Partei" macht Ernst: Sie hat nach dem Abhängen von Wahlplakaten in vier Fällen Anzeige erstattet. "Wir haben bei den Staatsanwaltschaften Zwickau, Plauen, Bautzen/Görlitz und der Generalstaatsanwaltschaft Strafanzeige erstattet", sagte Landesgeschäftsführer Sebastian Cedel auf Anfrage von MDR SACHSEN. Am Donnerstag hatte die Partei diesen Schritt angekündigt. Sie will sich dagegen wehren, dass in Bautzen, Meerane, Glauchau und Plauen Wahlplakate mit zwei verschiedenen Motiven offenbar von Seiten der Behörden abgenommen wurden. "Die Anzeige richtet sich gegen Unbekannt, da uns trotz Nachfrage immer noch nicht mitgeteilt wurde, wer die Plakate entfernt hat", so Cedel weiter. "In Bautzen haben wir die Informationen, dass die Polizei das Abhängen angeordnet hat. Deshalb haben wir hier Anzeige gegen den Behördenleiter erstattet."