Streit um AfD-Wahlliste geht weiter

Nein, im Gegenteil, die Verlautbarungen, insbesondere auch die Pressemitteilung der Landeswahlleiterin bestärken uns in der Überlegung auch vor dem Wahlprüfungsausschussverfahren, was vorgesehen ist, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Joachim Keiler Stellvertretender AfD-Landesvorsitzender