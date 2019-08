• bei Bauvorhaben an Autobahnen häufiger 24-Stunden- oder Tageslichtbaustellen einrichten (so Projekte schneller abschließen und dadurch Staus und Unfälle vermeiden)

• klare Prioritäten bei Neu- und Ausbauvorhaben (Ausbau der A4 zwischen Nossen und Görlitz, Weiterbau der B178n von der A4 nach Zittau, Fertigstellung des Ausbaus der B98/B169 von der A13 über Großenhain und Riesa zur A14, Ausbau der Bundesstraßen B93, B101, B170, B171, B174 im Erzgebirge, Ertüchtigung der Nord-Süd-Verbindung von der A4 Richtung Cottbus/A15 sowie der Aus- und Neubau der B87n von Leipzig nach Torgau)

• Prioritäten auf der Schiene: Elektrifizierung der Eisenbahnstrecken Dresden-Görlitz-Cottbus und Chemnitz-Leipzig (zweigleisig), zweigleisiger Ausbau der Bahnstrecke Glauchau-Gößnitz (Thüringen) als Teil der Mitte-Deutschland-Verbindung und die zukünftige Schnellbahnstrecke Dresden-Prag

• "Rollende Landstraßen" (Verladung von ganzen Lkw auf Züge) können auf längeren Routen Autobahnen entlasten

• Umbenennung des Flughafens Leipzig/Halle in Hans-Dietrich-Genscher-Flughafen, Beibehaltung des 24-Stunden-Betriebes für Expressfracht am Flughafen Leipzig/Halle

• Bau von Radwegen in Sachsen vereinfachen und Restriktionen durch bestehende Umweltvorschriften verringern

• zeitabhängige Staffelung der Maut vorstellbar, um Lkw-Verkehr zu Stoßzeiten zu reduzieren