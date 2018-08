Sachsen trauen Parteien immer weniger zu

Die CDU bleibt in der Umfrage stärkste Kraft in Sachsen, verliert aber im Vergleich zur Landtagswahl 2014 fast ein Viertel ihres Stimmenanteils. Großer Gewinner ist die AfD, deren aktueller Wert jedoch niedriger als ihr Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 in Sachsen ist. Die FDP kann sich Hoffnungen auf den Wiedereinzug in den Sächsischen Landtag machen.