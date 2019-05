Anna Cavazzini | Spitzenkandidatin Bündnis90/Grüne in Sachsen "Also ich freue mich unglaublich, dass wir Grünen mit den Themen Klimaschutz und offene Gesellschaft so punkten konnten. Das zeigt einfach, dass die Leute diese Themen anscheinend wichtig finden. Wir freuen uns sehr und nehmen das natürlich auch mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein, dass wir diese Themen jetzt in echte Politik in Brüssel ummünzen. Ich glaube, vielen Menschen wurde klar, dass es bei diesem Europawahlkampf um eine Richtungswahl geht. Und das hat unglaublich viele Leute mobilisiert. Sonst war immer der Eindruck, ja Brüssel , Europawahlen, das interessiert mich nicht. Aber jetzt haben die Leute gemerkt, es geht um was." Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant