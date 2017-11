*) MDR SACHSEN hat im Vorfeld des Interviews dazu aufgerufen, Fragen an Martin Dulig zu stellen. Fragen, die nicht in der Sendung beantwortet werden konnten, haben wir an das sächsische Wirtschaftsministerium weitergeleitet. Fragen und Antworten erscheinen unverändert in diesem Artikel.

Stefan Seidel: Wäre es nicht konsequent, jetzt wo Ministerpräsident Tillich im Dezember zurücktritt, die Große Koalition in Sachsen aufzukündigen? Der vorgeschlagene Ministerpräsidentenkandidat ist weder vom Volk legitimiert, noch gewollt und zählt zur ostsächsischen "Seilschaft" des Herrn Tillich.

Martin Dulig: Wir haben in Sachsen einen gut ausgehandelten Koalitionsvertrag. Der muss sicher an einigen Stellen nachgeschärft werden, denn wir haben noch einiges zu tun und in den vergangenen drei Jahren auch neue Themen bekommen, welche wir lösen wollen und müssen. Wir sind gewählt worden und haben mit der Bildung der Koalition im Jahr 2014 Verantwortung für das Land übernommen. Da rennt man nicht einfach weg. Wenn der Koalitionspartner bereit und in der Lage ist, die anstehenden Aufgaben ernst zu nehmen und wir gemeinsam Lösungswege finden, hat die Koalition auch eine Zukunft. Ziel ist es, Probleme zu lösen. Ob das mit Neuwahlen geschieht, ist mehr als fraglich. Aber Sie können sich sicher sein, dass wir mit dieser Personalie sehr verantwortungsvoll umgehen. Das ist schließlich die Aufgabe von Landtagsabgeordneten.

Johannes Gyarmati: Wird der Koalitionsvertrag nachverhandelt und die Mitglieder der SPD zur Fortsetzung der Koalition befragt?

Martin Dulig: Wir werden ganz transparent machen, was wir jetzt mit der CDU besprechen. Der Koalitionsvertrag ist nach wie vor eine gute Grundlage für die weitere Arbeit, er wird aber ganz sicher nachgeschärft werden. Problemfelder sind da zum Beispiel der Lehrermangel, die Sicherheitslage, weitere Investitionen in den Breitbandausbau, eine Stärkung der Eigenverantwortung von Kommunen und spürbare Verbesserungen im Pflegebereich. Wir haben das Mandat der SPD-Mitglieder durch die Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Wir verhandeln ja keinen neuen Koalitionsvertrag zur Zeit, wir wollen Themen präzisieren, ergänzen und das Verständnis bei der CDU wecken, dass es nicht "Weiter wie immer" heißen kann.

2014 führten Martin Dulig (rechts, SPD) und Stanislaw Tillich (CDU) ihre Parteien in Sachsen in die Große Koalition. Nach dem angekündigten Rücktritt des Ministerpräsidenten will Dulig an dem Regierungsbündnis festhalten. Bildrechte: dpa

Michael Winkler: Sehr geehrter Herr Dulig, inwieweit halten Sie – unabhängig von arithmetischen "Vorab-Spielchen" – eine Rot-Rot-Grüne Regierung in Sachsen ab 2019 für möglich?

Martin Dulig: Mathematik kann man nicht überlisten, daher bin ich Realist. Ich kämpfe für eine starke SPD, damit es Sachsen nachhaltig besser geht. Alles Weitere entscheidet der Wähler.

Sven Urban: Lieber Genosse Martin Dulig, als Parteifreund mache ich mir große Sorgen um den schlechten Ruf unseres schönen Sachsenlandes. Welche Strategie wird denn angestrebt, um in zwei Jahren bei den Landtags- und Kommunalwahlen nicht in die Bedeutungslosigkeit zu fallen und die AfD als Wahlsieger zu sehen?

Martin Dulig: Gute Arbeit für das Land. Und wir müssen sichtbar machen, dass sich vieles nur zum Besseren wendet, wenn die SPD was zu sagen hat. Zu Beginn der Legislatur waren wir im Reparaturmodus, weil wir Fehlentwicklungen aus der Zeit der CDU-FDP-Regierung erst beheben mussten. Inzwischen stimmen die Zahlen in unserem Land, nie stand Sachsen (statistisch) so gut da, wie zur Zeit. Wir haben in den vergangenen drei Jahren bereits viel erreicht, wie etwa neue Programme für Langzeitarbeitslose auf den Weg zu bringen, den Stopp des Personalabbaus bei Polizei und Lehrern, im Gegenteil: Wir haben dafür gesorgt, dass endlich mehr ausgebildet und eingestellt wird. Wir machen wieder Politik für Arbeitnehmer, die, die den Wohlstand unseres Landes erarbeiten.

Bernd Goltz: Sehr geehrter Herr Dulig, Sie sprachen auf dem Parteitag der SPD sinngemäß davon, "dass in Sachsen die CDU ein Problem hat und nicht wir" (SPD). Als Koalitionspartner der CDU ist meiner Meinung nach die SPD für die sächsische Landespolitik, die hauptsächlich von der CDU geprägt wird, zumindest mit verantwortlich und Sie als stellvertretender Ministerpräsident auch persönlich. Inwiefern können Sie daher dem zustimmen, dass diese Aussage zumindest etwas einseitig betrachtet rüber kommt?

Martin Dulig: Hier sollte man sich schon genau ansehen, was sich in den letzten drei Jahren verändert hat und was repariert werden musste. Ein Problem und die Verantwortung hat nicht der, der repariert, sondern der, der kaputt gemacht hat.

Heinz Schneider: Kretschmer ist sächsische CDU mit allen Fehlentscheidungen als Mehrheitspartei! Besonders die verordnete Sparpolitik an falschen Stellen nach der Pleite der Sachsenbank (Geschäfte mit hohem Risiko, aber ohne Durchblick), führen jetzt zu notwendigen Korrekturen, die richtig Geld kosten. Was machst du, wenn er wieder mauert oder Einschnitte im Sozialen für erforderlich hält?

Martin Dulig: Ich hoffe doch sehr, dass die CDU nun endlich gemerkt hat, dass das ein Fehler war und die Konsequenzen zieht.

K.Beier: Werden alle SPD-Mitglieder öffentlich gemacht, die Paradise Papers oder andere Steuerschlupflöcher haben?

Martin Dulig: Ich weiß nicht, wer welche Schlupflöcher nutzt, woher auch? Wichtig ist bei dem ganzen Thema, dass Steuerschlupflöcher konsequent gestopft werden und jede und jeder seine Steuern ordentlich zu zahlen hat. Von einem öffentlichen Pranger halte ich allein schon aus Datenschutzgründen nichts. Jeder der Betroffenen hat ein Recht, sich auch in einem geordneten Verfahren zu verteidigen beziehunsgweise zu entlasten und nicht vorverurteilt zu werden.

Bernd Kroh: Wenn Sie sagen Sie wollen die SPD-Mitglieder bei Entscheidungen mit einbeziehen (Personalentscheidungen), dann meine Frage: Was und wie haben Sie es bis jetzt gemacht? Immer schön alles allein ohne Rücksicht auf Verluste oder?

Martin Dulig: Parteien sind demokratisch organisiert. Das heißt Mitglieder treffen natürlich immer die Entscheidungen. In der Regel geschieht das auf Parteitagen, deren Delegierte vor Ort gewählt wurden. Ein Ziel ist es aber, häufiger die gesamte Parteibasis zu befragen, so wie wir das zum Beispiel bei den Koalitionsverträgen 2013 und 2014 gemacht haben. Eines gibt es aber in der SPD mit Sicherheit nicht: dass einer allein ohne Rücksicht auf Verluste entscheidet. Was wir bislang erreicht haben in dieser Legislatur, finden Sie unter anderem auf unserer Website.

Die Parteibasis der SPD soll nach dem Willen des Landesvorsitzenden Dulig häufiger in Entscheidungen eingebunden werden. Bildrechte: dpa

M. Leufert: Weshalb verdienen unsere Politiker so viel mehr im Gegensatz zu uns "einfachen" Leuten, die täglich ihrer Arbeit nachgehen? Ein Lacher ist auch, was hier in Sachsen beispielsweise im Pflegeheim oder als Dachdecker, Bauarbeiter usw. verdient wird. Wann zahlt ihr endlich auch Sozialabgaben? Schließlich erhaltet ihr diese auch. Das ist Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Das habe ich schon in der Schule gelernt.

Martin Dulig: Mein Ziel ist es, dass das Lohnniveau in Sachsen insgesamt steigt. Natürlich gibt es aber auch weiterhin Lohnunterschiede. Ein Lehrer bekommt mehr als ein Bauarbeiter. Ein Bandarbeiter bei VW mehr als eine Pflegekraft. Das Gehalt von Politikern sollte sich an dem anderer Menschen in Führungsverantwortung orientieren. Schließlich sind sie ja genau dafür gewählt. Und, im Gegensatz zu vielen anderen Jobs, steht er auch alle fünf Jahre zur Wahl. Ein Gehalt für Abgeordnete in der Größenordnung wie Schulleiter, Bürgermeister oder Richter, halte ich für angemessen.

Barbara Neukirchner: Es hat keinen Sinn. Herr Dulig sollte als Wirtschaftsminister eine Woche in eine Pflegeeinrichtung gehen und von früh bis abends arbeiten, damit er weiß, wie mit wenig Personal die Arbeit vollbracht wird. Ich glaube aber nicht daran. Das schafft er nicht. Vielleicht würde sich dann in Sachsen etwas ändern, wenn nicht nur feine Reden gehalten werden. Das brauchen wir nicht mehr, solche Leute.

Martin Dulig: Ich habe den größten Respekt vor Menschen, die in der Pflege oder in anderen schweren Berufen arbeiten. Seit Jahren setzt sich die SPD und ich mich persönlich auch für die Belange der Kolleginnen und Kollegen im Pflegebereich ein. Die Situation in der Alten- und Krankenpflege ist für viele Menschen in Sachsen unzumutbar. Bildrechte: dpa

Rita Broschwitz: Wann wird der Personalschlüssel in den sächsischen Kitas endlich weiter erhöht? Sachsen liegt hier noch immer auf dem vorletzten Platz aller Bundesländer. Der anspruchsvolle Bildungsplan kann nur in hoher Qualität erfüllt werden, wenn die Personalausstattung verbessert wird. Ansonsten brennen unsere Erzieher aus, der Krankenstand steigt weiter und es wird ein ähnliches Chaos wie an den Schulen geben.

Martin Dulig: Zuletzt wurde der Schlüssel am 1. September erhöht. Im dritten Jahr in Folge, nachdem über 20 Jahre nichts passiert ist. Mir ist klar, dass das nicht von heute auf morgen wirkt. Vergleiche mit anderen Ländern hinken auch manchmal, zumal in den neuen Bundesländern ein größerer Prozentsatz der Mädchen und Jungen in Kitas betreut wird. Aber es gibt natürlich noch weiteren Verbesserungsbedarf. Wir haben da immer noch große Herausforderungen. Der Betreuungsschlüssel ist eine Möglichkeit, Anerkennung von Vor- und Nachbereitung eine andere. Fakt ist aber auch, dass wir allein als Land in dieser Legislatur fast 600 Millionen Euro mehr für die Kitas ausgeben. Ich bitte an diesem Punkt auch um Fairness. Darum, dass anerkannt wird, was wir als SPD da auf den Weg gebracht haben, was die Koalition getan hat und dass wir an diesem Problem weiter dran sind.

Rainer Menzel: In meiner Heimatstadt stehen die zwei Großbetriebe, Waggonbau und Siemens, vor weiterem Stellenabbau beziehungsweise einer möglichen Schließung. Was können der Freistaat und insbesondere dessen Wirtschaftsminister konkret, außer Appellen, tun?