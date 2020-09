Innenminister Wöller: Rassistische Vorfälle auch in sächsischer Polizei

Wöller verwahrte sich zugleich dagegen, Polizisten unter Generalverdacht zu stellen. Deshalb sieht er eine wissenschaftliche Studie zu Rechtextremismus in der Polizei nicht als ersten Schritt. Zunächst sei ein bundesdeutsches Lagebild notwendig. Extremismus sei ein gesellschaftliches Problem, insbesondere in Ostdeutschland. Die mitregierenden Grünen wollen den Koalitionspartnern die Beauftragung einer solchen wissenschaftlichen Studie zu rechtsextremen und menschenfeindlichen Positionen in den Sicherheitsbehörden in Sachsen vorschlagen. Das sagte Innenexperte Valentin Lippmann am Sonntag.



In Leipzig treffen sich heute die Innenminister von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, um über das Thema Rechtsextremismus im Osten zu beraten.