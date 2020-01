Nach dem Verbot der rechtsextremen Gruppe "Combat 18" durch Bundesinnenminister Horst Seehofer fordern Abgeordnete des Sächsischen Landtags auch ein Verbot der "Brigade 8". Die rockerähnliche Neonazigruppe aus Weißwasser gehöre zum Netzwerk von "Combat 18", erklärte die innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Kerstin Köditz, in Dresden. Auch der Verfassungsschutz wisse von solchen Kontakten. "Ich erwarte nun, dass unabhängig von den heutigen Maßnahmen in Sachsen ein Verbot der "Brigade 8" und ähnlicher Vereinigungen ernsthaft geprüft wird", so die Abgeordnete.

Auch Henning Homann, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, forderte ein Verbot der "Brigade 8". Gleichzeitig betonte er, das Verbot solcher Gruppen reiche nicht aus. Viel wichtiger sei es, die dahinter stehenden Strukturen nachhaltig zu zerschlagen. Auch der innenpolitische Sprecher der Grünen, Valentin Lippmann, unterstrich, dass das Verbot von "Combat 18" mit einem "dauerhaft hohen Ermittlungsdruck auf die rechte Szene auch in Sachsen" verbunden sein müsse, damit sich die verbotene Tätigkeit nicht in anderen Strukturen fortsetze. Das Verbot komme zudem "viel zu spät".

Die gewaltbereite rechtsextreme Organisation "Combat 18" gilt als bewaffneter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood and Honour". Sie hat ihren Ursprung in Großbritannien und ist in mehreren europäischen Ländern aktiv.