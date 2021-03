Sachsens Polizei führt flächendeckend Bodycams als Mittel im Einsatz ein. Bis Ende Juni sollen 1.500 Körperkameras an die Bediensteten ausgeliefert werden, sagte Innenminister Roland Wöller (CDU) am Mittwoch beim Start der landesweiten Technikeinführung.

Bisher durften die Videokameras am Körper der Beamten nur in Modellprojekten verwendet werden. Seit 2017 gab es dazu Projekte in Leipzig und Dresden an sogenannten Brennpunkten des Kriminalitätsgeschehens. Mehrere Bundesländer nutzen Technik schon, die auch umstritten ist.