Die sächsische Polizei trifft nach Anrufen schneller am Einsatzort ein als in den vergangenen Jahren. Das geht aus Kleinen Anfragen der Linke-Fraktion im Landtag hervor. Der ehemalige Abgeordnete Enrico Stange hatte regelmäßig die Eintreffzeiten bei 17 Polizeirevieren in Sachsen abgefragt, zuletzt für den 15. Juni 2019.

Eintreffzeiten unterschiedlich lang

In den Antworten des Innenministeriums sind jeweils die Zeit des eingegangen Anrufs, der Ereignisort, die Zeit des Eintreffens und die Zahl der Polizeikräfte aufgelistet. Außerdem werden die Vorkommnisse wie zum Beispiel Branddelikt, Lärm, Gefahrenabwehr, Diebstahl, Bedrohung, Körperverletzung oder Verkehrsunfall genannt. Weitere Einzelheiten werden aber nicht aufgeführt.

Was sich ablesen lässt: Die Zeiten vom Eingehen eines Anrufs bis zum Eintreffen der Polizei variieren sehr stark. Im Polizeirevier Annaberg waren Polizisten nach einem Anruf um 01:01 Uhr wegen Lärms in Annaberg-Buchholz nach drei Minuten am Einsatzort, nach einem Anruf 08:10 Uhr wegen eines besonders schweren Falls von Diebstahl dauerte es fast eine Stunde.

Im Polizeirevier Leipzig-Südwest rückten Beamte an dem angefragten Tag 19 mal wegen Gefahrenabwehr aus. Welche konkreten Vorkommnisse dahinter stehen, wird nicht erläutert, auch keine Gründe, warum die Beamten in einem Fall in 13 Minuten am Ereignisort waren, in einem anderen Fall mehr als drei Stunden dafür brauchten.

Acht Minuten schneller als 2015

Im Durchschnitt ging es laut Stange aber schneller, wie die Sächsische Zeitung berichtet. Demnach waren die Beamten in diesem Sommer durchschnittlich 21 Minuten und 34 Sekunden nach einem Notruf am Einsatzort. 2015 brauchten sie noch acht Minuten länger. Stange sprach von einem positiven Signal. Die Eintreffzeiten seien ein Spiegelbild der Personalsituation bei der Polizei.

Quelle: MDR/kb