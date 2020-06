Nach Angaben der Polizei versuchten die Verdächtigen insgesamt sechs Mal diese Betrugsmasche durchzuziehen. Bei drei Versuchen sei es ihnen gelungen, Geld zu erbeuten. Die Frau soll so am 8. November 2018 in einer Filiale der Ostsächsischen Sparkasse in Heidenau am Böhmischen Weg 2.500 Euro erbeutet haben. Am 27. Dezember gelang es den beiden Männern gemeinsam in zwei Sparkassen-Niederlassungen am Markt und an der Oststraße in Kamenz an jeweils 5.000 Euro zu gelangen.