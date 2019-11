Die Polizei in Brandenburg hat neun Polizisten von dem geplanten Großeinsatz rund um die Klimaproteste am Wochenende in der Lausitz ausgeschlossen. Wie die Polizei via Kurznachrichtendienst "Twitter" mitteilte, handelt es sich um Beamte der Bereitschaftspolizei Cottbus. Diese hatten vor einem Graffito mit dem Slogan "Stoppt Ende Gelände" posiert.