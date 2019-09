In Sachsen werden am Donnerstag an 60 Stellen Lkw und Busse kontrolliert. Mit 500 Beamten beteiligt sich der Freistaat am bundesweiten Verkehrsaktionstag "Brummis im Blick". Dabei überrpüfen die Beamten die Sicherheit der Lkw und die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer, teilten der Bundesverband für Güterverkehr und der Deutsche Verkehrsrat mit. Anlass für die Kontroll-Aktion seien die oft schwerwiegenden Folgen von Unfällen mit Lkw. Den Angaben zufolge gab es im vergangenen Jahr bundesweit fast 29.000 Lkw-Unfälle. Dabei wurden etwa 40.000 Menschen verletzt, 762 starben.