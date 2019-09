In Sachsen rollen Tag für Tag mehr als 9.300 Lkw und Busse über die Autobahnen. 2018 starben 14 Menschen bei Lkw-Unfällen. Ein Jahr zuvor waren es drei Personen. Auch die Zahl der Schwerverletzten stieg 2018 an auf 158 Opfer (2017: 141 Schwerverletzte). In den ersten sieben Monaten dieses Jahres registrierte die Polizei in Sachsen bereits mehr als 5.200 Verstöße im Bereich des Schwerlastverkehrs.

Bildrechte: Tino Plunert