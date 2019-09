300 Polizisten sind am Donnerstag gezielt gegen Schleuser in fünf Bundesländern vorgegangen - darunter auch in Sachsen. Sie durchsuchten 33 Häuser. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft mehreren deutschen und vietnamesischen Tatverdächtigen vor, Scheinehen und fingierte Vaterschaftsanerkennungen arrangiert zu haben, um Menschen ein Aufenthaltsrecht in Deutschland zu verschaffen. Die Beamten beschlagnahmten Unterlagen, Datenträger und Mobiltelefone als Beweise und einen fünfstelligen Geldbetrag. In den durchsuchten Objekten nahm die Polizei neun vietnamesische Staatsangehörige fest. Sie sollen sich unerlaubt im Land aufgehalten haben.