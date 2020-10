Der Polizei in Sachsen und Polen ist ein Schlag gegen international agierende Autodiebe gelungen. Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft mitteilte, wird gegen zehn polnische Beschuldigte wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in insgesamt über 40 Fällen ermittelt.

Zwischen August 2018 und Juni 2019 sollen die Beschuldigten Autos verschiedener Marken entwendet haben. So unter anderem in Dresden, Bautzen, Hoyerswerda, Niesky und Spremberg. In Polen wurden die Wagen dann auseinander gebaut und in Teilen verkauft.