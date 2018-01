Das Reizgas setzte nicht nur den Angreifer, sondern auch einige Beamte außer Gefecht. Bildrechte: IMAGO Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen in Chemnitz sind zwei Männer und sechs Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 21-Jähriger und ein 40 Jahre alter Mann in Streit geraten. Dabei wurde der Jüngere so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Als die Polizei eintraf, machte der Angreifer falsche Angaben zu seiner Person und wurde handgreiflich. Deshalb setzten die Beamten Reizgas ein. Dabei wurde der Angreifer verletzt, auch einige der Beamten hatten mit den Auswirkungen des Reizgases zu kämpfen, die anderen bekamen Schläge ab. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 40-Jährige vorläufig festgenommen, später aber wieder entlassen. Die Ermittlungen laufen.

Haftbefehl gegen Messerstecher

Das Amtsgericht Dresden hat am Sonntag Haftbefehl gegen einen Asylbewerber aus Afghanistan erlassen. Er hatte am Vortag einen Landsmann niedergestochen. Nach Polizeiangaben zückte der 24-Jährige am Sonnabend in einer als Asylunterkunft genutzten Wohnung ein Messer und verletzte das zwei Jahre jüngere Opfer schwer. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Asylunterkunft festgenommen. Die Dresdner Kriminalpolizei ermittelt wegen Verdacht des versuchten Totschlags.

Bankräuber stellt sich, Beute fehlt

In Görlitz hat sich ein Bankräuber einen Tag nach seiner Tat selbst gestellt. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Mann am Sonnabend eine Streife in einem Einkaufszentrum an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 42 Jahre alte Pole hatte am Vortag in Görlitz eine Sparkasse überfallen. Er hielt einer Angestellten eine abgeschlagene Bierflasche an den Hals und forderte Bargeld. Anschließend entkam er mit einem hohen vierstelligen Betrag. Die Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. In der Vernehmung nach seiner Festnahme gestand der Mann die Tat und erklärte, die Beute auf der Flucht verloren zu haben. Derzeit sitzt er wieder im selben Gefängnis, aus dem er erst wenige Tage zuvor entlassen worden war.

Großer Haushalt?

In Nossen haben Unbekannte am Wochenende einen ganzen Lkw voller Waschmaschinen gestohlen. Laut Polizei entwendeten sie den voll beladenen Lastzug in der Nacht zu Sonnabend vom Gelände einer Spedition. Lkw und Waschmaschinen haben einen Wert von rund 300.000 Euro. Bisher fehlt von den Dieben jede Spur.

Betrunkener kann es nicht lassen

In Bautzen hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer gleich zweimal erwischt. Der 31-Jährige war in der Nacht zu Sonntag in eine Fahrzeugkontrolle geraten. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille fest und nahmen ihm den Führerschein ab. Der Betrunkene setzte sich kurze Zeit später jedoch wieder hinters Steuer. Damit handelte er sich eine zweite Anzeige ein und musste den Polizisten auch noch seinen Autoschlüssel überlassen.

