Mehr Befugnisse für Polizei Neues Polizeigesetz in Sachsen auf den Weg gebracht

Der Entwurf für ein neues Polizeigesetz in Sachsen steht. Nach langem Tauziehen haben sich CDU und SPD auf eine Neufassung geeinigt. Beiden Parteien mussten Kompromisse machen. So ist etwa eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten, wie von der SPD gefordert, nicht vorgesehen. Die CDU musste bei der Überwachung von Telefonen und Computern Federn lassen. Nun ist der Landtag am Zug. Linke und Grüne befürchten Eingriffe in die Grundrechte und beklagen mangelnde Transparenz