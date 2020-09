Sachsen hat seit Mittwochmittag 184 neue Kommissarinnen und Kommissare. Amtschef Thomas Rechentin überreichte den Absolventen des 25. Jahrgangs der Sächsischen Polizeihochschule heute in Dresden ihre Ernennungsurkunden. "In Rothenburg und Bautzen werden die Führungskräfte der sächsischen Polizei mit einer qualifizierten Aus- und Fortbildung sehr gut auf ihre neue Funktion vorbereitet. Ich freue mich deshalb sehr, dass ab morgen 184 Kommissarinnen und Kommissare die sächsische Polizei verstärken", so Rechentin.