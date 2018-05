Unbekannte haben in Döbeln im Landkreis Mittelsachsen einen Fahrkartenautomaten zerstört und mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, hörte ein Zeuge in der Nacht zum Sonnabend am Bahnhof einen lauten Knall. Kurz darauf sah er zwei Maskierte flüchten. Nach ihnen wurde bisher vergeblich unter anderem mit einem Hubschrauber gesucht. Wie die Täter den Automaten genau zerstört haben, wird laut Polizei noch ermittelt. Sie sucht außerdem noch nach Zeugen.

Nach dem Unfall mit dem Modellhubschrauber wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber nach Dresden geflogen. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Marko Förster In Löbau ist ein 55-Jähriger von den Rotorblättern seines Modell-Helikopters schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, wurde der Mann per Rettungshubschrauber in die Dresdener Uni-Klinik eingeliefert. Er habe schwerste Kopfverletzungen erlitten. Der Unfall ereignete sich am Freitag auf einer Wiese in der Nähe von Georgewitz. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Ein 15-jähriger Junge, der zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls vor Ort, könne keine Aussage treffen, so die Bezahlung. Er habe das Unglück nicht beobachtet.

Bei einem Unfall in Crimmitschau im Landkreis Zwickau sind zwei Jugendliche verletzt worden. Nach Angaben der Polizei stieß ein 15 Jahre alter Mopedfahrer am Freitagabend an einer Kreuzung mit einem Auto zusammen, weil er dem Wagen die Vorfahrt genommen hatte. Der Jugendliche verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein 17-Jähriger, der ebenfalls auf dem Moped saß, kam ins Krankenhaus.

Ein elfjähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Treuen im Vogtlandkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Kind am Freitag mit seinem Fahrrad auf eine Kreuzung, ohne auf die Vorfahrt zu achten. Ein Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Jungen mit seinem Wagen. Ein Rettungshubschrauber flog den Elfjährigen ins Krankenhaus.

Zwei Unbekannte sind am Samstagmorgen randalierend durch die Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Glauchau gezogen. An mindestens elf geparkten Pkw traten sie die Außenspiegel ab, warfen ein Moped um und rollten einen Pkw-Anhänger gegen einen Lichtmast. Außerdem wurden bei einem leerstehenden Haus Fensterscheiben eingeschlagen. Das gesamte Ausmaß der Schäden ist nach Angaben der Polizei noch nicht vollständig erfasst. Hinweise nimmt das Polizeirevier Glauchau entgegen.

