Ein 55 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall bei Tannenberg im Erzgebirgskreis schwer verletzt worden. Der Mann war am Sonntagabend mit seinem Auto in Richtung Zwönitz unterwegs und kam nach links von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Auto prallte gegen einen Baum. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5.500 Euro. Wie es zu dem Unfall kam, war noch nicht abschließend geklärt. Der Opel prallte frontal gegen einen Baum. Bildrechte: MDR/Kenny Langer

Eine Lawine hat am Klausenpass in der Schweiz zwei Fahrzeuge erfasst. Dabei wurden nach Angaben der Polizei im Kanton Uri drei Menschen verletzt, darunter eine Frau aus Sachsen. Die Verletzten konnten am Pfingstmontag das Krankenhaus wieder verlassen. Zur genauen Herkunft und dem Alter der Deutschen machte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur gegenüber keine genaueren Angaben. Die etwa 100 Meter breite Lawine hatte am Sonntagnachmittag die zwei Autos kurz vor der Passhöhe am 1.948 Meter hohen Klausenpass erfasst. Der Pass war erst vor drei Tagen wieder für den Sommerverkehr freigegeben worden. Die Passstraße sollte im Laufe des Montags wieder befahrbar sein. Der Schneerutsch verschüttete die Strasse auf einer Länge von rund 100 Metern. Die Passstrasse blieb zunächst gesperrt. Bildrechte: Polizei Kanton Uri

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Grünbach im Vogtlandkreis schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Pfingstmontag mitteilte, war ein Kradfahrer eine halbe Stunde vor Mitternacht mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Muldenberg unterwegs. Als ein 46 Jahre alter Anwohner mit seinem Auto aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fuhr, musste der Motorradfahrer eine Notbremsung einleiten. Trotz einer fast 60 Meter langen Bremsspur kam es zum Zusammenprall. Die beiden Fahrzeugführer und ein 29 Jahre alter Insasse des Autos wurden schwer verletzt. Am Motorrad und an dem Wagen entstand Totalschaden.